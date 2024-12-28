«Ювентус» выставил Данило на трансфер. Защитник интересен «Наполи»

«Ювентус» выставил 33-летнего защитника Данило на трансфер.

Туринский клуб официально объявил об этом бразильцу, сообщает Relevo.

Данило провел более 200 матчей за «Ювентус ». Ранее стало известно, что он интересен «Наполи ».