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«Ювентус» выставил Данило на трансфер. Защитник интересен «Наполи»

«Ювентус» выставил 33-летнего защитника Данило на трансфер.

Туринский клуб официально объявил об этом бразильцу, сообщает Relevo.

Данило провел более 200 матчей за «Ювентус». Ранее стало известно, что он интересен «Наполи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Relevo
logoДанило
logoЮвентус
возможные трансферы
logoНаполи
logoсерия А Италия
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