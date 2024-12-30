Черданцев созванивался с Карпиным после спора о комментаторах: «Лично пообщались, тема закрыта. Я ему написал, возвращаться к этому не буду»

Георгий Черданцев закрыл спор с Валерием Карпиным о работе комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России Карпин в интервью раскритиковал стиль работы российских комментаторов и привел в пример работу их коллег в Испании. Позднее Черданцев заявил , что его раздражает, когда люди, которые некомпетентны в каких‑то вопросах, начинают делиться вкусовщиной. Тренер в интервью ответил комментатору, что может сказать про него то же самое.

Позднее Карпин вновь высказался про комментаторов на подкасте «Футбол не хоккей» на Первом канале.

– Тебя триггерит Карпин до сих пор, его интервью на «Первом канале»?

– Нет, все, уже проехали. Мы с Валерием Георгиевичем пообщались лично на эту тему, она закрыта, я возвращаться к ней не буду.

– Ты ему звонил?

– Я ему написал, он мне ответил, мы поговорили, тема закрыта.

– Вы созвонились?

– Да, – рассказал комментатор «Матч ТВ» в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.

Черданцев о Карпине: «Наш якобы конфликт высосан из пальца. Пререкания надо закончить. Мы прошли свой путь и добились определенных успехов»