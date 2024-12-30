Мендеш о Фати: «Игрок, покоривший сердца болельщиков «Барсы». Его наказали травмы, но у него впечатляющий уровень и мужество играть в клубе, он понадобится им»

Агент Жорже Мендеш высказался о положении Ансу Фати в «Барселоне».

– Какова ситуация с Ансу Фати в «Барсе»?

– Два года назад он был на вершине мира, и ему действительно не повезло. Я надеюсь, что в скором времени ему удастся преодолеть все эти невзгоды, что он обязательно добьется успеха, потому что он очень большой игрок, он снова будет на своем уровне.

Он большой игрок, которого, к сожалению, наказали травмы, но он игрок, покоривший сердца болельщиков «Барсы».

– Молодому игроку нужны минуты, если у него их нет в «Барсе», есть ли вариант, что он может уйти в январе или летом?

– Это вопросы к «Барсе». Клуб лучше знает, какие у него планы и что думает тренер. В футбольном мире все меняется за пять минут. Нужно подождать и посмотреть.

Он доказал, что у него есть мужество играть в «Барсе» и что у него впечатляющий уровень. Что нужно Ансу, так это уверенность и решение его проблем. И когда он будет готов, он понадобится «Барсе», – сказал Мендеш.

В этом сезоне полузащитник провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке .