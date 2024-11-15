Фати сломался – кто-то удивлен? Травм больше, чем результативных действий

«Барса» устала терпеть.

В среду Ансу Фати получил травму на тренировке, «Барселона» сразу подтвердила: повредил мышцу задней поверхности правого бедра. Ждут, что лечиться примерно четыре недели.

В конце июля у Ансу уже была травма, тогда он пропустил около месяца: не смог сыграть на предсезонке и в первых официальных матчах. Похоже, все очень печально. «Барселона» уже дала Деку задачу искать новый клуб для вингера.

У Фати уже 10-я травма за 4 года. Продолжают ломать карьеру

Яркий старт Ансу Фати в «Барселоне» Эрнесто Вальверде, когда его добавили в коллекцию «новых Месси» , в ноябре 2020-го оборвала травма в матче против «Бетиса». В него жестко влетел защитник Аисса Манди: разрыв внутреннего мениска левого колена. С тех пор Фати пропустил 643 дня – это 129 матчей.

За четыре года у Ансу Фати 10 травм. Случайность перешла в тенденцию.

Фати разочаровал Де Дзерби и Флика. Хотя в него вроде бы верили

В прошлом сезоне «Барселона» планировала перезапустить карьеру Фати с помощью аренды. Фаворитом была «Севилья», но Фати неожиданно принял предложение «Брайтона», чтобы тренироваться у Роберто Де Дзерби. Не помогло.

Итальянский тренер верил в испанца.: заботился о Фати и даже приглашал домой на семейный ужин, старался уделять внимание его тренировкам. Но в итоге очень быстро разочаровался отношением самого Фати. «Ансу Фати – один из главных талантов мира в его возрасте, но ему нужно улучшить свою результативность, улучшить физическую форму и свой менталитет, потому что, чтобы играть в Премьер-лиге, ты должен быть сильнее умственно и физически», – Де Дзерби критиковал публично.

И дело было даже не в травме. После восстановления Ансу продолжал наблюдать за матчами «Брайтона» со скамейки и мечтать о возвращении в солнечную Барселону. Сама же «Барса» не особо рассчитывала на Фати. Пыталась найти ему новую команду для аренды (и засматривалась на Нико Уильямса). Не позволила зарплата – от 10 до 12 млн евро. Такие цифры не мог осилить никто из желающих. Клубы не хотели брать на себя даже половину, даже «Брайтон» из богатой АПЛ оплачивал только 75% оклада.

Подписать Нико Уильямса тоже не удалось, а значит у Фати оставались надежды на игровые минуты в сезоне. Ханси Флик обещал, что все футболисты начинают с нуля. Фабрицио Романо сообщал, что Флик остался доволен тренировками Фати и планировал проверить его в США на предсезонке, но из-за травмы не вышло. «Надеюсь, что Ансу вернется на предсезонный уровень. Мы должны присматривать за ним», – грустил Флик перед стартом.

Вернуться удалось только к концу сентября. Флик дал Фати две минуты в матче с «Монако». Казалось, дальше практика будет регулярнее. «Я знаю любимую позицию Ансу, но оставлю это в тайне. Когда он на поле, он действительно наслаждается игрой», – Флик продолжал интриговать. Однако с «Вильярреалом», «Хетафе» и «Осасуной» в течение следующей недели Фати вообще не вышел. Тренер настаивал, что Фати готов, просто в приоритете были другие варианты. Хотя потом в концовках шансы появились, а с «Севильей» он появился в старте.

Хотя это была лишь вспышка, потом – в обратную сторону. Дошло до того, что против «Сосьедада» Флик не мог рассчитывать на Ламина Ямаля из-за травмы, но не стал возвращать Рафинью на правый фланг, чтобы дать место в старте Фати. Вместо этого тренер с первых минут выпустил Фермина Лопеса и передвинул его на непривычный правый фланг. План провалился, «Барселона» проиграла, а Фати появился в концовке и не успел ничего исправить.

После матча подтвердилось, что Ямаль пропустит еще месяц из-за сильного ушиба, а значит у Фати была бы надежда на новые попытки, но вместо этого он тоже выбыл на месяц. Со старта сезона у Ансу всего 158 минут на поле, одна желтая карточка и ноль результативных действий. Последний гол за «Барсу» у Фати – в июне 2023-го.

«Барселона» теряет терпение. Зимой Деку будет искать новую команду для Ансу Фати. Ни клуб, ни главный тренер больше не горят желанием давать Фати очередную возможность, которой он не воспользуется.

В «Барселоне» эпидемия. Да, никак не проходит

Ансу Фати не один такой. Прямо сейчас команда не может рассчитывать сразу на десятерых футболистов.

А впереди еще матчи сборных. Дани Ольмо поехал туда после болезни, Пау Кубарси вызвали в последний день и прямо в маске, а Френки де Йонг до сих пор жалуется на боль.

Похоже, Ханси Флику скоро придется совсем туго.

Теперь Рафинью все обожают. А ведь «Барса» хотела Нико Уильямса

Фото: Gettyimages.ru /Eric Alonso