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  • Оперировавший колено Фати врач: «У нас он прошел 13 сеансов реабилитации и уехал в прекрасном состоянии. Но к 14-му колено распухло. Мы увидели, что Ансу работал вдвое больше положенного»
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Оперировавший колено Фати врач: «У нас он прошел 13 сеансов реабилитации и уехал в прекрасном состоянии. Но к 14-му колено распухло. Мы увидели, что Ансу работал вдвое больше положенного»

Врач рассказал о проблемах Ансу Фати со здоровьем.

13 ноября стало известно, что вингер «Барселоны» выбыл на 4 недели из-за травмы задней поверхности бедра.

Доктор Рамон Кугат в эфире Cadena SER рассказал о том, как в прошлом помогал Фати лечить колено. В 2020-м у футболиста произошел разрыв мениска, из-за которого он не играл больше 9 месяцев.

«Я оперировал Ансу, но не занимался реабилитацией. Однажды его отец позвонил мне и сказал, что все обсуждают колено, но с коленом все нормально, зато в последнее время были проблемы с задней поверхностью бедра. Об этом сказал его отец.

Никакой инфекции в колено занесено не было. Произошло вот что: разошлись швы. Я не знаю, что именно случилось, поскольку он покинул наш центр. У нас он прошел 13 сеансов физиотерапии и уехал, находясь в прекрасном состоянии. Но на 14-м сеансе его колено распухло.

Мы увидели, что он форсировал восстановление, что он работал вдвое больше положенного. Тогда и начались проблемы.

Но колено прекрасно восстановилось, и его отец сказал мне, что с ним проблем нет.

Проблема не в операции, а в восстановлении. После трех сеансов физиотерапии мы больше не несем ответственности. «Барселона» сообщила, что займется его восстановлением, она за него и отвечает.

Но я следил за Фати и видел два сеанса, которые мне не понравились. Я поговорил об этом с доктором Тилем из «Барселоны», сказал, что мне это не нравится», – сказал Кугат.

Фати сломался – кто-то удивлен? Травм больше, чем результативных действий

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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