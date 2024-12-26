«Барса» намерена выручить не менее 80 млн евро с продаж летом. Клуб готов расстаться с центральными защитниками и хавбеками
«Барселона» хочет продать футболистов на 80 миллионов евро.
В ходе зимнего трансферного окна продаж со стороны клуба не ожидается.
Но летом каталонцы будут готовы расстаться с центральными защитниками, а также полузащитниками. Клуб уже начал прислушивать к предложениям, об этом сообщает Diario Sport.
Также существует вероятность продажи хавбека Ансу Фати, но в случаем с ним Барселона хочет получить предложение, которые устроит все стороны. Сам футболист не собирается уходить из клуба, к тому же соответсвующих предложений по нему не поступало.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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