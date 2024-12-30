«Барсе» интересен Парти, чей контракт c «Арсеналом» заканчивается в 2025-м. Трансфер будет возможен, если уйдет де Йонг

«Барселона» интересуется хавбеком «Арсенала» Томасом Парти.

Контракт 31-летнего ганца с английским клубом заканчивается в 2025 году.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы хотят пообщаться с игроком, но трансфер будет возможен только в случае ухода из «Барселоны» Френки де Йонга .

Отмечается, что высокая зарплата нидерландца и то, что «Барса » еще не достигла необходимого уровня финансовой устойчивости, может помешать переходу.

В текущем сезоне Парти провел за «Арсенал » 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Барселона» хочет за де Йонга 45 млн евро и готова продать его «хоть завтра» из-за высокой зарплаты. Контракт с Френки продлен не будет, агент игрока контактирует с саудовцами (Relevo)