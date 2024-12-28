  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» хочет за де Йонга 45 млн евро и готова продать его «хоть завтра» из-за высокой зарплаты. Контракт с Френки продлен не будет, агент игрока контактирует с саудовцами (Relevo)
28

«Барселона» хочет за де Йонга 45 млн евро и готова продать его «хоть завтра» из-за высокой зарплаты. Контракт с Френки продлен не будет, агент игрока контактирует с саудовцами (Relevo)

«Барселона» хотела бы расстаться с Френки де Йонгом как можно скорее.

Relevo утверждает, что каталонцы считают зарплату нидерландца, самого высокооплачиваемого футболиста команды, слишком обременительной, особенно на фоне не самых удачных его выступлений.

Отмечается, что «блауграна» продала бы полузащитника хоть завтра, если бы могла. Она согласна на 45 млн евро. Однако другим клубам высокая зарплата де Йонга тоже кажется непривлекательной, потому особого спроса пока нет.

Интерес присутствует только у команд из Саудовской Аравии. Агент футболиста уже предлагал услуги клиента «Аль-Иттихаду», «Аль-Ахли», «Аль-Насру» и «Аль-Хилалю».

Подчеркивается, что контракт «Барселоны» с де Йонгом продлен не будет. Френки расстроен, поскольку любит город.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoФренки де Йонг
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoБарселона
logoАль-Хилаль
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Ахли Джидда
logoЛа Лига
возможные трансферы
деньги
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент де Йонга собирает информацию о Саудовской Аравии. «Барса» хочет избавиться от Френки, если он не продлит контракт
39вчера, 09:47
«Барселона» предупредила де Йонга и Араухо, что выставит их на продажу, если игроки не продлят контракт до конца сезона
8417 декабря, 21:35
Де Йонг должен был получить красную за приведший к пенальти в ворота «Барсы» фол на Роке. Так считает экс-судья Итурральде: «Это явная возможность забить гол»
587 декабря, 17:54
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта не будет подписывать документы о продаже VIP-мест на «Камп Ноу» до 31 декабря. Президент «Барселоны» еще надеется на регистрацию Ольмо через суд
533 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» против «Лацио», «Парма» победила «Монцу»
1538 минут назадLive
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
38 минут назадСпецпроект
Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет»
4452 минуты назад
Сергей Юран: «Оливье – любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови!»
12сегодня, 16:26
Трансфер Агеховы в «Порту» – лучший в этом сезоне по версии Goal. Олисе – на 3-м месте, Осимхен – на 4-м, Де Хеа – на 9-м, Гринвуд – на 14-м
10сегодня, 16:25
«Некоторые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Я бы пошел». Хавбек «Махачкалы» Касинтура о петербуржцах
6сегодня, 16:19
Мендеш о Ямале и премии Globe Soccer Awards: «Ламин был лучшим в этом году, но он стал жертвой своей молодости. Голосующие посчитали, что он еще успеет выиграть эти награды»
13сегодня, 16:09
«МЮ» сократил финансирование Ассоциации бывших игроков по решению Рэтклиффа. Клуб переводил по 40 000 фунтов в год, деньги шли на организацию мероприятий для ветеранов
31сегодня, 15:59
Гвардиола о «Ман Сити»: «Сколько лет мы были потрясающе стабильны? Небольшой спад был ожидаем, но не такой. Причина в травмах 7-8 важных игроков»
51сегодня, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Политик Руфиан: «Некоторые говорили, что фото Надаля с королем заслуживает уважения, но критиковали Пике за участие в референдуме о независимости Каталонии. Жерара оскорбляли, освистывали»
8 минут назад
Леонид Слуцкий: «Большая звезда больше, чем тренер. Лидер обычно ведет себя как дебил, но ты даже с чертом лысым можешь смириться ради результата»
823 минуты назад
Ахметов считает Фернандеса положительным героем: «Нельзя судить его за переход в «Зенит», люди не знают всей ситуации. Он любит ЦСКА, этот клуб в его сердце»
233 минуты назад
«Кальяри» – «Интер». Лаутаро, Тюрам, Мхитарян и Чалханоглу играют. Онлайн-трансляция
338 минут назадLive
Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя 2 месяца после прихода. Им интересуется «Крус Асуль»
644 минуты назад
Апелляция «Астон Виллы» на дисквалификацию Дурана отклонена. Форвард пропустит 3 матча за наступ шипами на спину Шеру
1сегодня, 15:53
Гранат о словах Абаскаля про «Спартак»: «Каждый хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов»
8сегодня, 14:58
Живоглядов о расходах футболистов: «Ребята называют сумму до 100 тысяч рублей… Это возможно, если живешь на базе и никуда не выходишь. Я бы так не смог – у меня трое детей»
8сегодня, 14:43
Юрий Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Главное, что сейчас появляются наши молодые игроки, начинают раскрываться»
7сегодня, 13:36
Быстров про Дзюбу и Кержакова в сборной: «Давайте не будем делать из нее клоунаду. Это не порнография, чтобы их вызывать»
11сегодня, 11:44
Рекомендуем