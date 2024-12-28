«Барселона» хочет за де Йонга 45 млн евро и готова продать его «хоть завтра» из-за высокой зарплаты. Контракт с Френки продлен не будет, агент игрока контактирует с саудовцами (Relevo)
«Барселона» хотела бы расстаться с Френки де Йонгом как можно скорее.
Relevo утверждает, что каталонцы считают зарплату нидерландца, самого высокооплачиваемого футболиста команды, слишком обременительной, особенно на фоне не самых удачных его выступлений.
Отмечается, что «блауграна» продала бы полузащитника хоть завтра, если бы могла. Она согласна на 45 млн евро. Однако другим клубам высокая зарплата де Йонга тоже кажется непривлекательной, потому особого спроса пока нет.
Интерес присутствует только у команд из Саудовской Аравии. Агент футболиста уже предлагал услуги клиента «Аль-Иттихаду», «Аль-Ахли», «Аль-Насру» и «Аль-Хилалю».
Подчеркивается, что контракт «Барселоны» с де Йонгом продлен не будет. Френки расстроен, поскольку любит город.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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