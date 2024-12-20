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«Барселона» не будет рисковать здоровьем Ямаля и даст ему полностью восстановиться от травмы голеностопа. В клубе боятся повторения ситуации с де Йонгом

«Барселона» не хочет форсировать возвращение Ламина Ямаля.

Вингер восстанавливается от травмы голеностопа, полученного в игре с «Леганесом» 15 декабря.

Marca отмечает, что в клубе с высокой степенью обеспокоенности воспринимают информацию о любых травмах такого типа. Это связано с проблемами, которые уже больше года испытывает Френки де Йонг.

Имея в виду то, что нидерландец до сих пор не может играть в полную силу, тренеры и врачи «Барселоны» крайне осторожно относятся к Ямалю и не собирается рисковать его здоровьем. Таким образом, пока 17-летний футболист не поправился в полной мере, играть он, скорее всего, не будет.

В текущем сезоне Ламин провел 16 матчей в Ла Лиге и сделал 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
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logoФренки де Йонг
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