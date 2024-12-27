Агент де Йонга собирает информацию о Саудовской Аравии. «Барса» хочет избавиться от Френки, если он не продлит контракт

Френки де Йонг рассматривает переход в Саудовскую Аравию.

Агент полузащитника «Барселоны» Али Дурсун изучил информацию о прогрессе лиги Саудовской Аравии. Контакты ограничились запросами и вопросами о повседневной жизни в стране.

Каталонцы заинтересованы в продлении контракта с 27-летним игроком, но не на тех условиях, которые действуют сейчас. В этом сезоне нидерландец получит около 9 млн евро после уплаты налогов, а также бонус за лояльность в размере 4,2 млн. Еще два млн де Йонг получит, если сыграет в 60% матчей сезона.

«Барса» не хочет продолжать сотрудничество с Френки, если он не продлит контракт, который действует до 2026-го.