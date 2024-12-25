Ольмо о «Барсе»: «Не сомневался, когда появилось предложение. Было мечтой вернуться домой, играть на «Камп Ноу» с де Йонгом, Левандовским и Араухо»
Дани Ольмо заявил, что не сомневался в переходе в «Барселону».
Воспитанник «блауграны» вернулся в клуб, перейдя из «РБ Лейпциг» этим летом.
«Были и другие варианты, но когда с предложением появилась «Барса», я не сомневался. Вернуться домой, к своей семье и друзьям было мечтой, и теперь я могу воплотить ее в жизнь.
Иметь возможность играть на «Камп Ноу» с такими игроками, как Френки [де Йонг], Роберт [Левандовски] или Рональд [Араухо]... Мы – команда, и мы надеемся доставить много радости нашим болельщикам», – сказал полузащитник «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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