Агент Батракова: «Алексей точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Интерес «Сити» – что-то из разряда фантастики в сложившейся политической ситуации»

Агент Алексея Батракова сказал, что игрок останется в «Локомотиве».

– Батраков стал лучшим молодым футболистом сезона. Идут ли переговоры с «Локомотивом» по новому контракту? Как Алексей видит свою карьеру в дальнейшем?

– Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива ». Что касается контракта, недавно мы созванивались с Дмитрием Ульяновым , чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества.

– Говорят, что за Батраковым наблюдают топ-клубы вроде «Фиорентины» и «Манчестер Сити». Они связывались с вами или с клубом?

– Интерес «Манчестер Сити» – это что-то из разряда фантастики. Для всех очевидно, что английский клуб не будет рассматривать российского игрока из РПЛ из-за сложившейся политической ситуации. Это невозможно.

Что касается «Фиорентины», у меня был разговор с одним европейским посредником, но я объяснил ему, что на тот момент Батракова было невозможно выкупить по условиям контракта. Разговор не имел какого-либо смысла. Стоит понимать, что звонок от посредника еще не означает, что «Фиорентина» хочет приобрести игрока. К этому надо относиться сдержанно.

– Какие еще клубы проявляли интерес к Алексею?

– Очень много команд Бундеслиги, но с ними разговор был короткий. Посредники из этих клубов просто пытаются собрать максимум информации о талантливых футболистах вроде Батракова . Никакой конкретики нет, – сказал Владимир Кузьмичев.