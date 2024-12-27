Директор «Локо» о Батракове: «Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что просядут сразу две позиции. И тут – Леха!»
19-летний полузащитник забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 17 играх в Мир РПЛ в текущем сезоне.
– Батраков в этом сезоне стал главным открытием РПЛ. Ожидали, что парень будет разрывать?
– Мы видели задатки, но не знали, что он так выстрелит. Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что у нас просядут сразу две позиции – плеймейкер и атакующий полузащитник. И тут – Леха! Он проявлял себя еще с конца прошлого сезона. Забил «Оренбургу», сыграл четыре последних матча - все четыре мы выиграли.
Но если бы Глушенков или Миранчук не ушли – возможно, Леша не получил бы столько игрового времени, не играл бы и не сверкал так, как сейчас.
Мы все видим, что Батраков становится лидером на поле, командует, проводит мысли тренера. Леша – умный парень, – сказал Дмитрий Ульянов.
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