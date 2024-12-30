Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»

Агент Алексея Батракова поделился мнением о его возможном переходе в «Зенит».

Ранее полузащитник «Локомотива » был признан лучшим молодым футболистом чемпионата России. 19-летний игрок сейчас является бомбардиром команды.

– Допустим, в «Локомотив» с одинаковыми предложениями придут «Фиорентина» и «Зенит», но зарплату петербургский клуб даст намного больше.

– Решать в любом случае будет Алексей. Я смогу только что-то посоветовать, но решение останется за ним. Мне почему-то кажется, что он выберет европейский чемпионат.

– Вы бы что посоветовали?

– Я бы посоветовал Европу, конечно. Не потому, что «Зенит» – какой-то плохой клуб, а Семак мне не нравится как тренер. Очень много было переходов российских футболистов, которые этим трансфером, к сожалению, как минимум затормозили свою карьеру. Не хочется этого в первую очередь.

Можно сейчас заработать большие деньги, но через несколько лет про тебя уже никто не вспомнит, а реанимировать свою карьеру будет не так просто.

В целом, я не вижу смысла сейчас переходить в какой-то другой клуб. У него и у команды все складывается, довольно гармонично идет развитие. Не хочется это терять. Все-таки любой переход – это риск, – сказал агент Владимир Кузьмичев.