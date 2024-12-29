Кечинов об Угальде: «Лучший игрок первой части чемпионата, принес много пользы «Спартаку». Батраков ярко проявил себя, но в конце пропал, как и весь «Локо»
«Для меня лучший игрок первой части чемпионата – это Угальде. У меня было два кандидата – он и Батраков, но выбрал именно костариканца.
Во‑первых, он забил больше всех голов в чемпионате, принес много пользы «Спартаку». Помимо своих голов, он выполняет много черновой работы. Во‑вторых, да, Батраков очень ярко проявил в этом сезоне, но в концовке первой части чемпионата пропал, как и весь «Локомотив».
Для меня сейчас Угальде номер один в нашем чемпионате», – сказал бывший нападающий «Спартака».
Нападающий перешел в «Спартак» в январе. В нынешнем сезоне Премьер-лиги костариканец провел 18 матчей, забил 15 мячей и отдал 2 голевые передачи. Подробная статистика 22-летнего форварда доступна по ссылке.
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