  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кечинов об Угальде: «Лучший игрок первой части чемпионата, принес много пользы «Спартаку». Батраков ярко проявил себя, но в конце пропал, как и весь «Локо»
1

Кечинов об Угальде: «Лучший игрок первой части чемпионата, принес много пользы «Спартаку». Батраков ярко проявил себя, но в конце пропал, как и весь «Локо»

Валерий Кечинов назвал Манфреда Угальде лучшим футболистом первой части Мир РПЛ.

«Для меня лучший игрок первой части чемпионата – это Угальде. У меня было два кандидата – он и Батраков, но выбрал именно костариканца.

Во‑первых, он забил больше всех голов в чемпионате, принес много пользы «Спартаку». Помимо своих голов, он выполняет много черновой работы. Во‑вторых, да, Батраков очень ярко проявил в этом сезоне, но в концовке первой части чемпионата пропал, как и весь «Локомотив».

Для меня сейчас Угальде номер один в нашем чемпионате», – сказал бывший нападающий «Спартака».

Нападающий перешел в «Спартак» в январе. В нынешнем сезоне Премьер-лиги костариканец провел 18 матчей, забил 15 мячей и отдал 2 голевые передачи. Подробная статистика 22-летнего форварда доступна по ссылке.

Кечинов назвал Станковича лучшим тренером РПЛ в первой части сезона: «Спартак» показал, что будет до конца бороться за золото»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoВалерий Кечинов
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoАлексей Батраков
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Спартака» Угальде интересен «Монако» (Мохамед Тубаш-Тер)
83вчера, 14:12
Малышев заявил, что у «Спартака» нет предложений по Угальде: «Но чувствуем, что футболист вызывает интерес. Вероятность ухода минимальна, надеюсь»
1224 декабря, 10:11
Широков считает, что Угальде не мог проявить себя из-за Соболева: «Манфред забивает тогда, когда играет в одного форварда – центрального»
622 декабря, 08:15
Мостовой считает, что «Спартак» не поборется за чемпионство без Угальде: «Форвард с 15 голами – это ни фига себе!»
2220 декабря, 17:06
Рекомендуем
Главные новости
«Реал Сосьедад» не намерен отдавать Захаряна в аренду: «Тренеры видят потенциал у Арсена, ему всего 21 год»
248 минут назад
«Сахалин» прекращает существование. Руководство Южно-Сахалинска останавливает финансирование клуба LEON Второй лиги («СЭ»)
41сегодня, 11:32
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Венецию», «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», «Милан» против «Ромы»
63сегодня, 11:30Live
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» против «Вест Хэма»
34сегодня, 11:10
«Реал» хочет подписать молодого центрального защитника. Клубу нравятся ван де Вен, Гвардиол и Лукеба, но их считают слишком дорогими (Relevo)
38сегодня, 10:35
Газзаев о Кавелашвили на посту президента Грузии: «Если человек добился успехов в спорте, то это перейдет и на другие сферы. Спортсмены с большими достижениями успешны в политике»
17сегодня, 10:32
Филимонов о Романцеве: «Сделал бы «Спартак» многократным чемпионом. Его знания не нужны сейчас, к сожалению»
53сегодня, 09:57
«Динамо» отклонило предложение на 10 млн евро по Бителло от «Ботафого». Сумма «даже близко не соответствует» запросам москвичей («СЭ»)
39сегодня, 09:54
«Тренер-легионер должен что-то привносить. Видим ли мы такое в России? Таких, как Абаскаль, миллион. Есть Гаттузо, Пирло, это личности». Парфенов об иностранных тренерах
28сегодня, 09:46
Алаба завтра приступит к тренировкам с «Реалом». Он не играл больше года
18сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Широков: «Динамо» надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера. Команда разбалансирована»
118 минут назад
Четырех футболисток «Ривера» освободили после ареста из-за расизма на матче с «Гремио». Дело не завершено, девушек обязали являться в суд каждый месяц
35 минут назад
Мостовой о возможной игре России с Турцией: «Отлично! Главное, чтобы они не отказались с нами играть из-за результатов. Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»
235 минут назад
Состоялся финал турнира «Локо Лига. Новогодний кубок». ШСК «Спартанец» победил
48 минут назад
Агент Буффона о работе в штабе «Спартака»: «Сейчас его приезд невозможен. Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет»
756 минут назад
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
2сегодня, 11:30
Тео может сыграть в старте с «Ромой». Защитник «Милана» откровенно поговорил с Фонсекой, оставившим его в запасе 2 матча подряд
2сегодня, 11:25
Мбаппе и 6 игроков «ПСЖ» – в символической сборной 2024 года Лиги 1 по версии L’Equipe
2сегодня, 11:14
Аморим о Магуайре: «Сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается даже в трудные моменты, в этом отношении он пример»
4сегодня, 11:04
Каннаваро может возглавить загребское «Динамо»
2сегодня, 10:58
Рекомендуем