Рианчо о Захаряне: «Сосьедад» обязательно даст ему еще один шанс – это очень терпеливый клуб. Они заинтересованы, чтобы он развивался»

Рауль Рианчо высказался о ситуации с Арсеном Захаряном.

Летом 21-летний полузащитник «Сосьедада » перенес операцию и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.

«Сосьедад» не та команда, которая будет делать резкие и необдуманные решения. Уверен, «Сосьедад» обязательно даст еще один шанс Захаряну проявить себя. Это очень терпеливый клуб.

Захарян — их игрок, они заинтересованы в том, чтобы он развивался у них в команде», — сказал экс-тренер «Спартака».

Захарян может сыграть за «Сосьедад» в январском матче Кубка Испании