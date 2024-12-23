Рианчо о Захаряне: «Сосьедад» обязательно даст ему еще один шанс – это очень терпеливый клуб. Они заинтересованы, чтобы он развивался»
Рауль Рианчо высказался о ситуации с Арсеном Захаряном.
Летом 21-летний полузащитник «Сосьедада» перенес операцию и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.
«Сосьедад» не та команда, которая будет делать резкие и необдуманные решения. Уверен, «Сосьедад» обязательно даст еще один шанс Захаряну проявить себя. Это очень терпеливый клуб.
Захарян — их игрок, они заинтересованы в том, чтобы он развивался у них в команде», — сказал экс-тренер «Спартака».
Захарян может сыграть за «Сосьедад» в январском матче Кубка Испании
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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