Захарян вернется к полноценной работе с «Сосьедадом» в понедельник. Хавбек еще не играл в этом сезоне
Арсен Захарян вернется в состав «Реал Сосьедад» в ближайшее время.
По информации Marca, полузащитник приступит к полноценной работе с испанской командой в следующий понедельник и будет готов ко второй половине сезона.
Россиянин не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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