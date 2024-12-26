Захарян вернется к полноценной работе с «Сосьедадом» в понедельник. Хавбек еще не играл в этом сезоне

Арсен Захарян вернется в состав «Реал Сосьедад» в ближайшее время.

По информации Marca, полузащитник приступит к полноценной работе с испанской командой в следующий понедельник и будет готов ко второй половине сезона.

Россиянин не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травм. Летом он перенес операцию из-за проблем с голеностопом.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад » из «Динамо» летом 2023 года. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь .