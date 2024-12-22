Захарян может сыграть за «Сосьедад» в январском матче Кубка Испании. Арсен еще не играл в этом сезоне
Арсен Захарян может вернуться на поле в январе.
«Арсен должен быть готов к игре Кубка против «Понферрадины», у него будет еще целая неделя, чтобы поработать в общей группе с командой», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
Напомним, Захарян летом перенес операцию и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.
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