Захарян может сыграть за «Сосьедад» в январском матче Кубка Испании. Арсен еще не играл в этом сезоне

Арсен Захарян может вернуться на поле в январе.

«Арсен должен быть готов к игре Кубка против «Понферрадины», у него будет еще целая неделя, чтобы поработать в общей группе с командой», – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

Напомним, Захарян летом перенес операцию и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.