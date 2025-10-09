  • Спортс
11

Мостовой о решении «Спартака» не увольнять Станковича: «Все правильно. Не вижу проблем, которые помешали бы Деяну выиграть РПЛ. Нужно время»

Александр Мостовой считает, что Деяну Станковичу нужно дать время.

После поражения от ЦСКА (2:3) совет директоров «Спартака» провел заседание, на котором было принято решение о продолжении сотрудничества с главным тренером. 

«Считаю, что совет директоров сделал все правильно. Команда, по моему мнению, играет нормально: вышла из группы в Кубке России и в РПЛ шла всего в трех очках от первого места до дерби. Результаты вполне удовлетворительные.

Да, сейчас отставание больше, но все равно не сказать, что все так плохо, ничего страшного нет. Впереди еще весь сезон. Не вижу никаких серьезных проблем, которые бы помешали Станковичу выиграть чемпионат РПЛ. Нужно время», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
