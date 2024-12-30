Ребров о «Спартаке»: «Год получился неровным. Весна была провальная, но в концовке команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места!»

Артем Ребров подвел итоги уходящего года для «Спартака».

В прошлом сезоне Мир РПЛ красно-белые финишировали пятыми, а в текущем – занимают 3-е место после 18 туров.

«Для «Спартака» год получился неровным. Весна была практически провальная, команда не смогла попасть в тройку. Плюс у нас поменялся тренер.

Но в концовке года команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места! В конце первой части сезона были классные игры, много болельщиков на трибунах», — сказал бывший вратарь «Спартака », а ныне технический координатор клуба.