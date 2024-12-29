Широков назвал Семака лучшим тренером года: «Выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать – это тяжело. Разочарование – Соболев»

Роман Широков назвал Сергея Семака тренером года в России.

– Лучший тренер года?

– Семак . Потому что выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать – это тяжело.

– Разочарование года?

– Может быть, Соболев . Но не сказал бы, что по целому году. В первой половине он играл в «Спартаке » и забивал, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.