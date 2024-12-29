Широков назвал Семака лучшим тренером года: «Выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать – это тяжело. Разочарование – Соболев»
Роман Широков назвал Сергея Семака тренером года в России.
– Лучший тренер года?
– Семак. Потому что выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать – это тяжело.
– Разочарование года?
– Может быть, Соболев. Но не сказал бы, что по целому году. В первой половине он играл в «Спартаке» и забивал, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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