«Спартак» интересуется левым защитником «Осасуны» Бретонесом и готов заплатить 8-10 млн евро за него (Анхель Гарсия)

Левый защитник «Осасуны» Абель Бретонес заинтересовал «Спартак».

По данным журналиста Анхеля Гарсии, «Спартак» готов предложить 8-10 млн евро за 24-летнего защитника. Отступные за игрока составляют 20 млн.

В этом сезоне Бретонес провел за «Осасуну» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами.