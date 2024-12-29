«Спартак» интересуется левым защитником «Осасуны» Бретонесом и готов заплатить 8-10 млн евро за него (Анхель Гарсия)
Левый защитник «Осасуны» Абель Бретонес заинтересовал «Спартак».
По данным журналиста Анхеля Гарсии, «Спартак» готов предложить 8-10 млн евро за 24-летнего защитника. Отступные за игрока составляют 20 млн.
В этом сезоне Бретонес провел за «Осасуну» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Анхеля Гарсии в X
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