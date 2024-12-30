Аршавин назвал лучших игроков РПЛ в 2024-м: «Кордоба, Глушенков и Батраков»

Андрей Аршавин назвал лучших игроков Мир РПЛ в уходящем году.

«Одного трудно выделить. Думаю, Кордоба , Глушенков и Батраков.

Первый является главным игроком «Краснодара », второй здорово играл в «Локомотиве », хорошо проявил себя в «Зените». А Батраков — открытие года», — сказал заместитель гендиректора «Зенита ».