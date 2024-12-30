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Аршавин назвал лучших игроков РПЛ в 2024-м: «Кордоба, Глушенков и Батраков»

Андрей Аршавин назвал лучших игроков Мир РПЛ в уходящем году.

«Одного трудно выделить. Думаю, Кордоба, Глушенков и Батраков. 

Первый является главным игроком «Краснодара», второй здорово играл в «Локомотиве», хорошо проявил себя в «Зените». А Батраков — открытие года», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжон Кордоба
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлексей Батраков
logoАндрей Аршавин
logoКраснодар
logoМаксим Глушенков
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