Аршавин назвал лучших игроков РПЛ в 2024-м: «Кордоба, Глушенков и Батраков»
Андрей Аршавин назвал лучших игроков Мир РПЛ в уходящем году.
«Одного трудно выделить. Думаю, Кордоба, Глушенков и Батраков.
Первый является главным игроком «Краснодара», второй здорово играл в «Локомотиве», хорошо проявил себя в «Зените». А Батраков — открытие года», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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