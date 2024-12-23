Орлов о лучших форвардах РПЛ: «Справа – Глушенков, слева – Угальде. Станкович молодец, убрал малотехничного Соболева, сделал ставку на Манфреда. Трансфер «Зенита» – это просчет»
«Справа – Глушенков. Слева – Угальде. Да, Глушенков не классический нападающий. Но как он понимает игру, как завершает атаки, замыкает пасы Вендела! Бесспорно, талантливый парень. 8 голов в 10 матчах! Полезный, универсальный футболист. Ну о чем еще можно говорить, если человек в прошлом сезоне в составе «Локомотива» отдал 18 голевых передач.
Конечно, не ожидал такого прорыва от Угальде. Станкович – молодец, убрал Соболева, сделал ставку на Манфреда. Соболев – малоподвижный, малотехничный, не вписывается в игру сербского специалиста. Вот москвичи от него и отказались. Но отказались за деньги! За 10 миллионов вообще-то.
А что выиграл от этого трансфера «Зенит»? 0 голов, 0 передач. Это просчет. Надо признавать свои ошибки.
Конечно, держал в голове и Кордобу. Знаковая фигура для «Краснодара». Но с нынешним Угальде ему все же тяжело тягаться. Я тут за спартаковца», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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