Орлов о лучших форвардах РПЛ: «Справа – Глушенков, слева – Угальде. Станкович молодец, убрал малотехничного Соболева, сделал ставку на Манфреда. Трансфер «Зенита» – это просчет»

Геннадий Орлов назвал лучших нападающих первой части сезона Мир РПЛ.

«Справа – Глушенков . Слева – Угальде. Да, Глушенков не классический нападающий. Но как он понимает игру, как завершает атаки, замыкает пасы Вендела ! Бесспорно, талантливый парень. 8 голов в 10 матчах! Полезный, универсальный футболист. Ну о чем еще можно говорить, если человек в прошлом сезоне в составе «Локомотива » отдал 18 голевых передач.

Конечно, не ожидал такого прорыва от Угальде. Станкович – молодец, убрал Соболева , сделал ставку на Манфреда. Соболев – малоподвижный, малотехничный, не вписывается в игру сербского специалиста. Вот москвичи от него и отказались. Но отказались за деньги! За 10 миллионов вообще-то.

А что выиграл от этого трансфера «Зенит »? 0 голов, 0 передач. Это просчет. Надо признавать свои ошибки.

Конечно, держал в голове и Кордобу. Знаковая фигура для «Краснодара». Но с нынешним Угальде ему все же тяжело тягаться. Я тут за спартаковца», – сказал комментатор Геннадий Орлов.