Пеп о тратах «Сити» зимой: «Состав хороший, проблема – не все доступны. Нам нужна помощь в опорной зоне и в центре защиты. Это непросто, дорого, посмотрим, что клуб сможет сделать»

Пеп Гвардиола высказался о зимнем трансферном окне для «Сити».

«Не знаю. Кевин [де Брюйне] вернулся, но нам нужно больше игроков в центре и в линии защиты. У нас были проблемы с фланговыми и центральными защитниками. На некоторых позициях нам нужна помощь. Состав хороший, проблема в том, что у нас не все доступны, и это усложняет все.

Когда мы все вместе, мы та команда, которая была раньше, но с выбытием важных игроков на недели и месяцы становится очень сложно. Я думал, что центральные защитники будут в форме весь сезон, но у нас были трудности. В опорной зоне и в центре защиты нам нужна помощь.

Рынок есть рынок, это непросто, это дорого, так что посмотрим, что клуб сможет сделать», – сказал главный тренер «Сити».