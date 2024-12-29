Пеп о тратах «Сити» зимой: «Состав хороший, проблема – не все доступны. Нам нужна помощь в опорной зоне и в центре защиты. Это непросто, дорого, посмотрим, что клуб сможет сделать»
Пеп Гвардиола высказался о зимнем трансферном окне для «Сити».
«Не знаю. Кевин [де Брюйне] вернулся, но нам нужно больше игроков в центре и в линии защиты. У нас были проблемы с фланговыми и центральными защитниками. На некоторых позициях нам нужна помощь. Состав хороший, проблема в том, что у нас не все доступны, и это усложняет все.
Когда мы все вместе, мы та команда, которая была раньше, но с выбытием важных игроков на недели и месяцы становится очень сложно. Я думал, что центральные защитники будут в форме весь сезон, но у нас были трудности. В опорной зоне и в центре защиты нам нужна помощь.
Рынок есть рынок, это непросто, это дорого, так что посмотрим, что клуб сможет сделать», – сказал главный тренер «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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