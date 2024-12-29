«Все в «Реале» были за Роналдиньо, но Перес настоял на Бекхэме. Сейчас он зациклился на Холанде, я убежден, он подпишет его. Может, для этого продадут Родриго». Экс-скаут «Мадрида» о трансферах

Экс-скаут «Реала» заявил, что «Реал» подпишет Эрлинга Холанда.

– Должен ли «Реал» больше рисковать в трансферах?

– Кажется, клуб опасается повторения ситуаций с Азаром или Йовичем. В этом вопросе я всегда привожу пример. Когда мы подписали Каземиро и Виллиана Жозе, они дебютировали за «Кастилью», и я пошел на тот матч. После игры против «Сабаделя» я отвозил Рамона Мартинеса в его отель, и по дороге он сказал мне: «А вдруг мы ошиблись с этими бразильцами?» Этот страх всегда существовал. И потом, многое зависит от слова президента.

Помню, в свое время все в «Мадриде» были за то, чтобы подписать Роналдиньо, но президент сказал, что нужно подписать Дэвида Бекхэма... И тогда подписали Бекхэма вместо Роналдиньо.

– И это при том, что они играли на одной позиции с Фигу…

– Конечно, тогда на этой позиции был Луиш Фигу. И трансфер Дэвида Бекхэма не был необходимостью, но Флорентино настоял. Так же, как сейчас говорят, что он зациклился на Холанде. И он приведет Холанда, вот увидишь. Я убежден: если Флорентино захочет, он подпишет Холанда.

– Но для всех ли найдется место?

– «Реал» всегда, делая большой трансфер, кого-то продавал.

– Тогда очевидный вопрос: кто может уйти?

– Может быть, продадут Родриго, но я не уверен, он ценится высоко, учитывая его игру в последние сезоны, – сказал Маноло Ромеро.