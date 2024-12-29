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  • Холанд о «Сити» и 2:0 с «Лестером»: «Дерьмо случается, рад, что победили. Сейчас Новый год, так что не нужно слишком много думать о футболе»
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Холанд о «Сити» и 2:0 с «Лестером»: «Дерьмо случается, рад, что победили. Сейчас Новый год, так что не нужно слишком много думать о футболе»

Эрлинг Холанд высказался о победе над «Лестером» (2:0).

«Хорошо, что выиграли, больше нечего сказать. Я не знаю, в чем была разница. Я просто рад, что мы победили. Важно смотреть вперед.

Дерьмо случается, и такое может произойти. Нужно продолжать работать, сохранять позитивный настрой и сосредотачиваться на правильных вещах. Всегда испытываешь облегчение, когда забиваешь, первый гол был очень важным. Они хорошо играют под руководством нового тренера.

Сейчас Новый год, так что не нужно слишком много думать о футболе. Мне кажется, что это самый продолжительный период за долгое время, когда мы можем отдохнуть», – сказал нападающий «Сити» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
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