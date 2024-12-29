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Юран про 2025 год: «Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. И как можно скорее вернуться на тренерский мостик»

Сергей Юран рассказал о своих ожиданиях от 2025 года.

«Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. Хочется, чтобы мы спокойно жили.

И если говорить о личном, то большое желание как можно скорее вернуться на тренерский мостик! В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ», – сказал бывший тренер «Химок» и «Пари НН». 

Сергей Юран: «Оливье – любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
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