Юран про 2025 год: «Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. И как можно скорее вернуться на тренерский мостик»
Сергей Юран рассказал о своих ожиданиях от 2025 года.
«Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. Хочется, чтобы мы спокойно жили.
И если говорить о личном, то большое желание как можно скорее вернуться на тренерский мостик! В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ», – сказал бывший тренер «Химок» и «Пари НН».
Сергей Юран: «Оливье – любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови!»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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