Юран про 2025 год: «Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. И как можно скорее вернуться на тренерский мостик»

Сергей Юран рассказал о своих ожиданиях от 2025 года.

«Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. Хочется, чтобы мы спокойно жили.

И если говорить о личном, то большое желание как можно скорее вернуться на тренерский мостик! В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ », – сказал бывший тренер «Химок» и «Пари НН».

Сергей Юран: «Оливье – любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови!»