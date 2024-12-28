Сергей Юран: «Оливье – любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови!»
Сергей Юран рассказал, какое у него любимое блюдо на новогоднем столе.
«Оливье – это мое любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови! (Смеется.) Еще очень люблю холодец, но все-таки оливье – больше!
Новый год будем встречать на поляне Азуа. Это курортный поселок в Кабардино-Балкарии, который находится у подножия горы Эльбрус. Встретим 2025-й здесь, проведем активный отдых, покатаемся на лыжах, зарядимся энергией и вернемся в Москву», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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