Сергей Юран: «Оливье – любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови!»

Сергей Юран рассказал, какое у него любимое блюдо на новогоднем столе.

«Оливье – это мое любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови! (Смеется.) Еще очень люблю холодец, но все-таки оливье – больше!

Новый год будем встречать на поляне Азуа. Это курортный поселок в Кабардино-Балкарии, который находится у подножия горы Эльбрус. Встретим 2025-й здесь, проведем активный отдых, покатаемся на лыжах, зарядимся энергией и вернемся в Москву», – сказал бывший главный тренер «Пари НН ».