Матч «Баварии» с «Боруссией» Менхенгладбах отложен на 15 минут – мюнхенцы из-за пробок приехали позже на стадион
Начало матча «Баварии» сдвинули на 15 минут из-за опоздания мюнхенцев на стадион.
Команда Венсана Компани в гостях сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах в 8-м туре Бундеслиги.
Изначально матч должен был начаться в 16:30 по московскому времени.
Однако игра стартует на 15 минут позже. Причиной стало то, что гости прибыли на стадион позже запланированного времени из-за пробок, сообщает Get German Football News.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер GGFN
