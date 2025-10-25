  • Спортс
  • Матч «Баварии» с «Боруссией» Менхенгладбах отложен на 15 минут – мюнхенцы из-за пробок приехали позже на стадион
Матч «Баварии» с «Боруссией» Менхенгладбах отложен на 15 минут – мюнхенцы из-за пробок приехали позже на стадион

Начало матча «Баварии» сдвинули на 15 минут из-за опоздания мюнхенцев на стадион.

Команда Венсана Компани в гостях сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах в 8-м туре Бундеслиги.

Изначально матч должен был начаться в 16:30 по московскому времени.

Однако игра стартует на 15 минут позже. Причиной стало то, что гости прибыли на стадион позже запланированного времени из-за пробок, сообщает Get German Football News.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер GGFN
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Менхенгладбах
logoБавария
logoБоруссия-Парк
