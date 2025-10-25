Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 0:1: «Уровень мастерства «Спартака» позволил подойти к нашим воротам во 2-м тайме. Арбитр не ответил про гол – резервный указал, что был штрафной»
Оренбуржцы уступили москвичам (0:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ. Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев.
– Определенное владение мячом и давление команда соперника создавала. Не могло быть иначе. Вроде мы справлялись, не давали много подходить к своим воротам.
К сожалению, во втором тайме уровень мастерства «Спартака» позволил подойти к нашим воротам. Где-то мы могли сыграть лучше, распорядиться мячом по-другому.
Предыдущий тренерский штаб делал свои акценты, мне бы не хотелось заострять на этом внимание. Могли сыграть агрессивнее в атаке, могли больше бить, но не все получалось. Поэтому после первого тайма заменили нападающего.
– Что вы сказали судье после гола?
– Если я правильно понял, резервный арбитр указал, что был штрафной. Я не видел этого. Какие‑то моменты возникли по поводу этого.
Спросил судью, но он не ответил, – сказал главный тренер «Оренбурга».