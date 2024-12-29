Лам про ЛЧ: «Бавария» может выйти финал. «Ливерпуль» производит стабильно хорошее впечатление. «Арсенал» хорош, но готов ли к большим играм?»

Филипп Лам верит, что «Бавария» может выйти в финал Лиги чемпионов.

– Есть ли у «Баварии» шанс выйти в финал Лиги чемпионов в Мюнхене?

– Думаю, да. Новый формат Лиги чемпионов очень интересен. Кстати, я ждал его с нетерпением. Есть отличные матчи, напряженные до самого конца.

Многие из якобы больших команд слабы и испытывают трудности: «Ман Сити», «ПСЖ». Для них речь идет о попадании хотя бы в топ-24. У «Баварии» всегда есть шансы на выход в финал. Но на данный момент я вижу другие команды впереди.

– Какие?

– «Ливерпуль» производит стабильно хорошее впечатление. В остальном многие слабы. «Арсенал» хорош, но готов ли он к большим матчам? Это всегда вопрос. Я всегда думаю, что «Бавария» способна на это, особенно с учетом возможного финала дома, – сказал экс-защитник мюнхенской команды в интервью kicker.