Газзаев о словах Лама про ЧМ в России: «Уместны слова великой русской актрисы Фаины Раневской: «Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить». Тупоголовый, что тут скажешь»

Валерий Газзаев высказался о словах Филиппа Лама про ЧМ в России.

«Ну, тупоголовый, что тут скажешь. В лишний раз рекламировать, отвечать на его слова не хочется. Весь мир тогда признал, что это был отличный чемпионат мира. Президент ФИФА заявил на весь мир и, в частности, нашему президенту, что это был лучший чемпионат за всю историю мировых первенств.

Как он, Филипп Лам , может такое говорить? Здесь будут уместны слова великой русской актрисы Фаины Георгиевны Раневской, которыми и хочется ответить Ламу: «Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»