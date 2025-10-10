  • Спортс
  • Оуэн о схеме «МЮ»: «Год назад при тен Хаге играли с 4 защитниками, и это был чуть ли не худший футбол, что я видел. Стыдно говорить, что главная причина спада – расстановка, это не так»
Оуэн о схеме «МЮ»: «Год назад при тен Хаге играли с 4 защитниками, и это был чуть ли не худший футбол, что я видел. Стыдно говорить, что главная причина спада – расстановка, это не так»

Майкл Оуэн сравнил качество игры «МЮ» с тремя и четырьмя защитниками.

«Если не ошибаюсь, я около года назад смотрел, как Эрик тен Хаг играл с четырьмя защитниками, и это был чуть ли не худший футбол, что я видел у «Манчестер Юнайтед».

Некоторые сильные команды не один год играли в три защитника. Я не говорю, что это моя любимая схема, также я не говорю, что Аморим прав, твердо веря в нее. Но я точно не думаю, что все проблемы «МЮ» сейчас связаны с расстановкой. Стыдно говорить, что это главная причина спада. Это не так.

Они могли бы снова начать использовать схему с четырьмя защитниками и играть так же плохо, как при тен Хаге, и тогда крики были бы такими же громкими», – сказал бывший форвард манкунианцев в интервью Casino.co.uk.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
