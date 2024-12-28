«Милан» сделал запрос по аренде Коло-Муани, «Юве» и «Баварии» он тоже интересен. «ПСЖ» хочет, чтобы новый клуб форварда полностью покрывал его зарплату
Рандаль Коло-Муани может перейти в «Милан».
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб хочет подписать еще одного центрального нападающего в зимнее трансферное окно и сделал запрос по аренде игрока «ПСЖ».
Осуществить сделку будет непросто: за следующие полгода футболист должен получить около 4 миллионов евро. Парижане хотят, чтобы новый клуб игрока полностью покрывал его зарплату.
Интерес к 26-летнему французу также проявляют «Ювентус», «Бавария» и клубы АПЛ.
В текущем сезоне Лиги 1 Коло-Муани провел 10 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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