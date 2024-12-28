Трансфер Омородиона в «Порту» – лучший в этом сезоне по версии Goal. Олисе – на 3-м месте, Осимхен – на 4-м, Де Хеа – на 9-м, Гринвуд – на 14-м
Португальцы приобрели 50% прав на нападающего за 15 млн евро, и эта сделка заняла первое место в рейтинге Goal.
В рейтинг лучших трансферов попали:
1. Саму Омородион Агехова, из «Атлетико» в «Порту» за 15 млн евро.
2. Керем Актюркоглу, из «Галатасарая» в «Бенфику» за 12 млн евро.
3. Майкл Олисе, из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 60 млн евро.
4. Виктор Осимхен, из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды.
5. Матео Ретеги, из «Дженоа» в «Аталанту» за 28 млн евро.
6. Тим Кляйндинст, из «Хайденхайма» в «Боруссию» Менхенгладбах за 7 млн евро.
7. Жоау Невеш, из «Бенфики» в «ПСЖ» за 60 млн евро.
8. Скотт Мактоминей, из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» за 30 млн евро.
9. Давид Де Хеа, в «Фиорентину» свободным агентом.
10. Мохамед Амура, из «Юниона» в «Вольфсбург» на правах аренды.
11. Юго Экитик, из «ПСЖ», в «Айнтрахт» за 16,5 млн евро.
12. Мойзе Кин, из «Ювентуса» в «Фиорентину» за 13 млн евро.
13. Никола Миленкович, из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест» за 14 млн евро.
14. Мэйсон Гринвуд, из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» за 31,6 млн евро.
15. Айосе Перес, из «Бетиса» в «Вильярреал» за 4 млн евро.
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