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  • Трансфер Омородиона в «Порту» – лучший в этом сезоне по версии Goal. Олисе – на 3-м месте, Осимхен – на 4-м, Де Хеа – на 9-м, Гринвуд – на 14-м
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Трансфер Омородиона в «Порту» – лучший в этом сезоне по версии Goal. Олисе – на 3-м месте, Осимхен – на 4-м, Де Хеа – на 9-м, Гринвуд – на 14-м

Переход Саму Омородиона из «Атлетико» в «Порту» признан лучшим в этом сезоне.

Португальцы приобрели 50% прав на нападающего за 15 млн евро, и эта сделка заняла первое место в рейтинге Goal.

В рейтинг лучших трансферов попали:

1. Саму Омородион Агехова, из «Атлетико» в «Порту» за 15 млн евро.

2. Керем Актюркоглу, из «Галатасарая» в «Бенфику» за 12 млн евро.

3. Майкл Олисе, из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 60 млн евро.

4. Виктор Осимхен, из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды.

5. Матео Ретеги, из «Дженоа» в «Аталанту» за 28 млн евро.

6. Тим Кляйндинст, из «Хайденхайма» в «Боруссию» Менхенгладбах за 7 млн евро.

7. Жоау Невеш, из «Бенфики» в «ПСЖ» за 60 млн евро.

8. Скотт Мактоминей, из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» за 30 млн евро.

9. Давид Де Хеа, в «Фиорентину» свободным агентом.

10. Мохамед Амура, из «Юниона» в «Вольфсбург» на правах аренды.

11. Юго Экитик, из «ПСЖ», в «Айнтрахт» за 16,5 млн евро.

12. Мойзе Кин, из «Ювентуса» в «Фиорентину» за 13 млн евро.

13. Никола Миленкович, из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест» за 14 млн евро.

14. Мэйсон Гринвуд, из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» за 31,6 млн евро.

15. Айосе Перес, из «Бетиса» в «Вильярреал» за 4 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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logoЮго Экитик
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logoСкотт Мактоминей
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logoЖоау Невеш
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