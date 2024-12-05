Селюк об Ари в «Торпедо»: «Позор российского футбола. Думают, он бразильцев наприводит, как в «Краснодар» и «Зенит»? Он не знает даже 3 футболистов в ФНЛ, могу поспорить»

Дмитрий Селюк раскритиковал назначение Ари спортивным директором «Торпедо».

«В «Торпедо » взяли клоуном спортивного директора. Ари сегодня сам выложил видео: машина едет, он танцует, кричит, мол у него, самый лучший российский паспорт и так далее. Спортивный директор так себя вести не должен.

Я специально прочитал три интервью Ари и понял, что уровень его умственных способностей – максимум три начальных класса образования в школе.

Ари заявляет: «Кононов помог мне, взял меня на работу». Только Ари не понимает, что он теперь руководитель Кононова, а не Кононов его взял на работу. А Кононов-то как раз его взял с той точки зрения, что это ручной спортивный директор.

Ари говорит: «У меня помощницей будет моя жена». Офигеть можно. Сейчас все жены начнут быть помощницами или спортивными директорами.

Ари сам говорил, что он и его жена – якобы хозяева одного клуба в Бразилии. Я так понимаю, это 10-я лига, 18-я зона. Но если он хозяин клуба, это конфликт интересов: он не может быть спортивным директором [в другом клубе].

В свое время мне не дали взять клуб в Израиле из-за того, что я занимаюсь агентской деятельностью. Федерация футбола Израиля сказала, что это невозможно. Понятно, что в «Торпедо» сейчас хлынет группа бразильцев-пляжников, и за все это будет платить команда.

«Торпедо» играет в Первой лиге. Могу поспорить, что Ари не знает даже трех футболистов в этом турнире: кто как играет, кто хороший, кто плохой. Для чего его берут? Думают, Ари сейчас бразильцев наприводит, как в «Краснодар » и «Зенит »?

Понимаете, имя, репутация клуба – то, что создается годами. «Торпедо» – это большой клуб. А Ари говорит: «Я приведу жену». А дочку он не хочет взять? Или папу с мамой в совет директоров посадить?

А фраза «Я Погба приведу»? У Ари что ни высказывание, то глупость. Они с женой будут все делать сейчас ради популизма, чтобы про них было больше напечатано. Вот это позор российского футбола», – заявил агент Дмитрий Селюк .