Ла Лига о решении суда не регистрировать Ольмо: «Приветствуем. Это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований»
Ла Лига одобрила решение суда не регистрировать Дани Ольмо.
Ранее стало известно, что Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «блауграны» о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона.
«Ла Лига приветствует тот факт, что в ответ на просьбы о временных мерах такого рода положение бюджетных правил лиги не было отменено, поскольку это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований.
Ла Лига всегда руководствовалась этим принципом, особенно учитывая Закон о спорте Испании, гласящий, что финансовый фэйр-плей «оказался действительно полезным для обеспечения жизнеспособности и честности соревнований», – говорится в заявлении лиги.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Ла Лиги
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