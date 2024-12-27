Ла Лига о решении суда не регистрировать Ольмо: «Приветствуем. Это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований»

Ла Лига одобрила решение суда не регистрировать Дани Ольмо.

Ранее стало известно , что Коммерческий суд Барселоны №10 отклонил обращение «блауграны» о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в Ла Лиге на вторую часть сезона.

«Ла Лига приветствует тот факт, что в ответ на просьбы о временных мерах такого рода положение бюджетных правил лиги не было отменено, поскольку это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований.

Ла Лига всегда руководствовалась этим принципом, особенно учитывая Закон о спорте Испании , гласящий, что финансовый фэйр-плей «оказался действительно полезным для обеспечения жизнеспособности и честности соревнований», – говорится в заявлении лиги.