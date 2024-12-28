Лапорта не будет подписывать документы о продаже VIP-мест на «Камп Ноу» до 31 декабря. Президент «Барселоны» еще надеется на регистрацию Ольмо через суд

Жоан Лапорта надеется, что решение суда позволит зарегистрировать Дани Ольмо.

Сообщалось , что каталонцы направят соответствующее заявление 30 декабря, крайний срок для регистрации Ольмо и Пау Виктора – 31 декабря. В качестве альтернативного способа решения проблемы называется продажа VIP-мест на «Камп Ноу» катарской компании за 120 млн евро.

Diario Sport пишет, что президент «Барселоны» собирается ждать до последнего. Документы, касающиеся мест на стадионе, уже одобрены советом директоров, не хватает только подписи Лапорты .

Также Жоан хочет сперва удостовериться, что Ла Лига одобрит сделку с катарцами и сочтет ее достаточной для ликвидации экономических препятствий. Соответствующие бумаги уже направлены в лигу на проверку.