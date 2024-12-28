«Барса» направила в Ла Лигу документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Лапорта уверен, что проблема с регистрацией Ольмо решена (Relevo)
В «Барселоне» уверены, что зарегистрируют Дани Ольмо.
Напомним, суд отказал каталонскому клубу в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.
Сообщалось, что «Барселона» может выйти из ситуации, использовав финансовый рычаг, заключающийся в продаже VIP-мест на «Камп Ноу» катарской компании за 120 млн евро.
По информации Relevo, клуб уже направил на рассмотрение в Ла Лигу контракты, которые будут заключены с двумя компаниями, одна из которых – катарская. В «Барсе» ожидают, что представители лиги изучат документы и одобрят сделки.
Отмечается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта покинул Дубай с уверенностью в том, что проблема решена.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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