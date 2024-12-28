  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» направила в Ла Лигу документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Лапорта уверен, что проблема с регистрацией Ольмо решена (Relevo)
14

«Барса» направила в Ла Лигу документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Лапорта уверен, что проблема с регистрацией Ольмо решена (Relevo)

В «Барселоне» уверены, что зарегистрируют Дани Ольмо.

Напомним, суд отказал каталонскому клубу в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обратится с новым заявлением в суд первой инстанции по этому вопросу. Крайний срок для регистрации – 31 декабря.

Сообщалось, что «Барселона» может выйти из ситуации, использовав финансовый рычаг, заключающийся в продаже VIP-мест на «Камп Ноу» катарской компании за 120 млн евро.

По информации Relevo, клуб уже направил на рассмотрение в Ла Лигу контракты, которые будут заключены с двумя компаниями, одна из которых – катарская. В «Барсе» ожидают, что представители лиги изучат документы и одобрят сделки. 

Отмечается, что президент «блауграны» Жоан Лапорта покинул Дубай с уверенностью в том, что проблема решена.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoЛа Лига
деньги
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoКамп Ноу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия может провести матч с Турцией в 2025 году, заявил Дегтярев: «Мы работаем над этим. У турецкой сборной есть интерес»
616 минут назад
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 87,8%. Шансы «Арсенала» – 10,7%, «Ман Сити» – 0,2% (Opta)
1639 минут назад
Роналду о календаре: «Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен. Но единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее»
1351 минуту назад
Гендиректор «Пари НН»: «Fan ID – проблема, о которой нужно говорить. Хотели пригласить бойцов СВО на матч – не получилось, у них нет паспортов. Надо создавать более комфортные условия»
26сегодня, 11:54
Сунесс о поведении Бруну на поле: «Он стал помехой для «МЮ». Какой пример он подает молодым? Чтобы стать топ-игроком, нужны не только навыки, но и психологическая стойкость»
11сегодня, 11:37
Суд взыскал с Зобнина задолженность по коммунальным услугам
68сегодня, 11:14
«Барса» уверяет Ольмо, что зарегистрирует его. Клуб обратится в суд и может использовать рычаг с продажей VIP-мест на «Камп Ноу» за 120 млн евро
50сегодня, 11:01
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» против «Лацио», «Юве», «Милан» и «Наполи» проведут матчи в воскресенье
6сегодня, 11:00
Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?
сегодня, 11:00Спецпроект
Фердинанд о Ямале: «Никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте делал то, что делает он. Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока»
22сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Быстров про Дзюбу и Кержакова в сборной: «Давайте не будем делать из нее клоунаду. Это не порнография, чтобы их вызывать»
5сегодня, 11:44
«Футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек». Кафанов об опросе ВЦИОМ
38сегодня, 09:57
Пьянич о Ямале: «Когда я был в «Барсе», его уже называли будущей звездой. У Ламина необыкновенный талант, его нужно защищать»
5сегодня, 09:43
Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»
7сегодня, 08:27
«Химки» объявили об уходе Панченко из клуба
17сегодня, 08:13
«МЮ» и «Дортмунду» интересен вратарь Бельгии U21 и «Антверпена» Ламменс
3сегодня, 07:56
Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»
10сегодня, 07:39
«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу, но дрогнули. Для нейтрального болельщика это здорово». Канчельскис об РПЛ
11сегодня, 07:24
«Лацио» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:51
Ильзат Ахметов: «Футболисты — счастливые люди. Играем, зарабатываем хорошие деньги и получаем от этого удовольствие»
15сегодня, 06:39
Рекомендуем