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Роман Широков: «Динамо» надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера. Команда разбалансирована»

Роман Широков оценил игру и результаты «Динамо».

«Динамо» по итогам 18 туров идет 4-м и отстает от первого места на 4 очка.

– Какая трактовка для оценки работы Лички в «Динамо» вам близка – едва не завоевали титул весной, осенью набрали очков больше, чем год назад, или упущенный шанс весной и нестабильность осенью?

– Все должно подкрепляться результатами. У них неплохие футболисты , которые в определенных матчах делали результат. А стабильной командной игры нет. Она как была разбалансирована в прошлом сезоне, так стала еще чуть более такой же разбалансированной и в этом.

Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера.

– Почему поменять тренера?

– Потому что с этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована. Играть в атаку – это хорошо. Но чтобы добиваться результата – большого результата – нужен баланс именно в игровом плане. Кто-то должен этот баланс между обороной и атакой соблюдать, а такого игрока нет, и команда в целом не способна быстро перестраивать с атаки на оборону.

Модно сейчас говорить о переходных фазах, и это у «Динамо» не налажено абсолютно. В каких-то отдельных матчах они могут это делать, но  в большинстве нет. Поэтому допускают такое количество моментов у своих ворот, пропускают и не добирают очков. Думаю, что клуб рассчитывал на лучший результат, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.

Опубликовано: Sports
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoРоман Широков
logoпремьер-лига Россия
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