Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о «Зените»: «В прошлом сезоне обыграли их 3:1, а говорят о том, как специально им уступаем. Без шансов мы проиграли только раз – 0:8 при Личке»

Василий Еремякин высказался о взаимоотношениях «Оренбурга» с «Зенитом».

– Подписанием Коваленко «Оренбург» нанес себе имиджевый удар? «РБ Спорт» сообщал, что вы выкупили Александра за 2 млн евро, при этом у «Зенита» есть право обратного выкупа за эту же сумму.

– Могу посоветовать обратиться к тому, кто распространяет эти слухи. Это абсолютно прозрачная и правильная сделка. Контракт Коваленко составлен таким образом, что при возможном возвращении Александра в «Зенит» «Оренбург» заработает. Вообще пересмотрите наши матчи с «Зенитом».

Например, в прошлом сезоне мы их обыграли 3:1 – там столько поводов для дискуссии, футбольных деталей. А говорят об одном и том же: либо мы как-то специально уступаем «Зениту», либо про искусственное поле, к которому мы привыкли.

«Зениту» без шансов мы проиграли только один раз – в Петербурге при Личке (0:8). Даже в этом сезоне, когда все идет сложно, посмотрите, как мы сыграли с «Зенитом» (0:1, 0:1), – сказал в интервью Спортсу’’ бывший президент «Оренбурга».

«После сезона Лички оказался на койке с сепсисом, был на грани». Босс «Оренбурга» покинул клуб и дал интервью Дорскому