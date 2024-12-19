Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о «Зените»: «В прошлом сезоне обыграли их 3:1, а говорят о том, как специально им уступаем. Без шансов мы проиграли только раз – 0:8 при Личке»
– Подписанием Коваленко «Оренбург» нанес себе имиджевый удар? «РБ Спорт» сообщал, что вы выкупили Александра за 2 млн евро, при этом у «Зенита» есть право обратного выкупа за эту же сумму.
– Могу посоветовать обратиться к тому, кто распространяет эти слухи. Это абсолютно прозрачная и правильная сделка. Контракт Коваленко составлен таким образом, что при возможном возвращении Александра в «Зенит» «Оренбург» заработает. Вообще пересмотрите наши матчи с «Зенитом».
Например, в прошлом сезоне мы их обыграли 3:1 – там столько поводов для дискуссии, футбольных деталей. А говорят об одном и том же: либо мы как-то специально уступаем «Зениту», либо про искусственное поле, к которому мы привыкли.
«Зениту» без шансов мы проиграли только один раз – в Петербурге при Личке (0:8). Даже в этом сезоне, когда все идет сложно, посмотрите, как мы сыграли с «Зенитом» (0:1, 0:1), – сказал в интервью Спортсу’’ бывший президент «Оренбурга».
«После сезона Лички оказался на койке с сепсисом, был на грани». Босс «Оренбурга» покинул клуб и дал интервью Дорскому
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