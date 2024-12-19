Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о Слишковиче: «Передавая дела, сказал: «Первый тренер, которым довольны на всех уровнях». Результаты пока не такие хорошие, а отношение не меняется»

Василий Еремякин объяснил назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».

– Как возникла кандидатура Слишковича?

– Мы исходили из того, что было на рынке в тот момент, и из того, что нам предлагали. За Слишковича сыграло в том числе владение многими языками – на наш взгляд, это было важно в такой интернациональной команде. Изучили опыт, пусть и небольшой, в «Спартаке ».

– Чего вы хотели от нового тренера?

– Что он сумеет разобраться с командой, активизировать ее на достижение результата, на набор очков.

– На ваш выбор как-то повлияло участие Слишковича в «Коммент.Шоу»?

– Это один из моментов, который привлекал. Появление Слишковича в медиа показало, что он качественно владеет и русским языком, он адаптирован к стране и лиге.

– Вы поняли, что он за тренер?

– Когда я передавал дела Волженкину, сказал: «Пожалуй, Слишкович – первый тренер «Оренбурга», которым довольны на всех уровнях: футболисты, тренеры, административный аппарат».

Такого отношения в футболе очень сложно добиться, потому что в нем от любви до ненависти – одно поражение. К сожалению, после смены тренера у «Оренбурга» пока не такие хорошие результаты, а отношение не меняется – во всяком случае, по моей информации, на момент окончания первой части сезона.

– Я удивлен фразой про первого тренера «Оренбурга», которым все довольны. А как же Марцел Личка?

– С точки зрения коммуникации – примерно такой же, как Слишкович. Первое время Личка вообще не ругался на игроков, мы даже спрашивали: «Когда уже начнешь?» Со временем все-таки начал.

Я очень люблю Марцела, но он во многом другой по футболу.

– Его футбол – слишком авантюрный?

– Это сказал не я, а вы, – сказал в интервью Спортсу’’ бывший президент «Оренбурга».

После 18 туров чемпионата России «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице с 8 очками, отставая от зоны стыков на 6 баллов. Слишкович возглавляет команду с 7 октября.

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