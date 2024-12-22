Широков считает, что Угальде не мог проявить себя из-за Соболева: «Манфред забивает тогда, когда играет в одного форварда – центрального»
Роман Широков высказался о прогрессе форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
«Угальде — молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может – не так эффективен. Забивает тогда, когда играет в одного форварда — центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются.
В прошлом году в «Спартаке» был Соболев, которого ставили всегда. Соотвественно Угальде не мог себя ярко проявить. Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», – сказал экс-футболист сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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