Роман Широков высказался о прогрессе форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде — молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может – не так эффективен. Забивает тогда, когда играет в одного форварда — центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются.

В прошлом году в «Спартаке » был Соболев , которого ставили всегда. Соотвественно Угальде не мог себя ярко проявить. Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», – сказал экс-футболист сборной России.