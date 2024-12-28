Форвард «Спартака» Угальде интересен «Монако» (Мохамед Тубаш-Тер)

Манфред Угальде может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Интерес к нападающему «Спартака » проявляет «Монако », сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер.

Коста-риканский футболист лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ , на его счету 15 голов и 2 результативных паса в 18 матчах.

Подробную статистику Угальде можно найти здесь .