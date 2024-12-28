Форвард «Спартака» Угальде интересен «Монако» (Мохамед Тубаш-Тер)
Манфред Угальде может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Интерес к нападающему «Спартака» проявляет «Монако», сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер.
Коста-риканский футболист лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ, на его счету 15 голов и 2 результативных паса в 18 матчах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мохамеда Тубаш-Тера
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