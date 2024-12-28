14

Форвард «Спартака» Угальде интересен «Монако» (Мохамед Тубаш-Тер)

Манфред Угальде может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Интерес к нападающему «Спартака» проявляет «Монако», сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер.

Коста-риканский футболист лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ, на его счету 15 голов и 2 результативных паса в 18 матчах.

Подробную статистику Угальде можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мохамеда Тубаш-Тера
logoМанфред Угальде
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoлига 1 Франция
logoМонако
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агенты Угальде запускают информацию о готовности «ПСЖ» заплатить 30 млн евро за форварда «Спартака» (Legalbet)
4025 декабря, 10:54
Лепсая о новости про желание «Ман Сити», «Арсенала» и «Челси» купить Угальде у «Спартака»: «Манфредом интересуются в Англии, это факт. Но прямой переход маловероятен»
419 декабря, 18:51
Головин – лучший футболист России в 2024-м по итогам голосования «СЭ». Кордоба – 2-й, Глушенков – 3-й, Угальде – 4-й, Батраков – 5-й, Миранчук – 10-й
10815 декабря, 21:30
Мостовой назвал лучших игроков в 2024-м: россияне – Головин, Глушенков, Тюкавин, защитники РПЛ – Бабич, Осипенко, Ньямси, вратари – Латышонок, Максименко, Агкацев
915 декабря, 18:11
Трансфер Угальде в Англию маловероятен из-за истории ЦСКА и «Вест Хэма». Вариант с Испанией более реален («Матч ТВ»)
3013 декабря, 16:50
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» сделал запрос по аренде Коло-Муани, «Юве» и «Баварии» он тоже интересен. «ПСЖ» хочет, чтобы новый клуб форварда полностью покрывал его зарплату
7 минут назад
Пономарев о бане России: «Все приказы исходят из США. Если они прикажут вернуть наши клубы и сборную, все так называемые демократические государства запоют под эту дудку»
2432 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» против «Лацио», «Парма» принимает «Монцу»
634 минуты назадLive
Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Я не сдамся, хочу исправить ситуацию. Иногда ты ожидаешь, что все разрешится проще, но в итоге требуется больше времени»
1142 минуты назад
Каррагер считает, что Салах выиграет «Золотой мяч»: «Ни один нападающий в Европе не показывает такой результативности, у него отличные шансы. Выбор будет зависеть от игры в ЛЧ»
16сегодня, 13:30
Флик и Деку сомневаются в необходимости трансфера Леау из-за поведения игрока. Лапорта выступает за подписание вингера «Милана»
39сегодня, 13:13
Футболка Зидана-1998 – в топе подделок. Отличите оригинал?
сегодня, 13:00Спецпроект
Россия может провести матч с Турцией в 2025 году, заявил Дегтярев: «Мы работаем над этим. У турецкой сборной есть интерес»
22сегодня, 12:47
«Барса» направила в Ла Лигу документы по сделке о продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Лапорта уверен, что проблема с регистрацией Ольмо решена (Relevo)
39сегодня, 12:36
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 87,8%. Шансы «Арсенала» – 10,7%, «Ман Сити» – 0,2% (Opta)
30сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Главное, что сейчас появляются наши молодые игроки, начинают раскрываться»
558 минут назад
Быстров про Дзюбу и Кержакова в сборной: «Давайте не будем делать из нее клоунаду. Это не порнография, чтобы их вызывать»
9сегодня, 11:44
«Футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек». Кафанов об опросе ВЦИОМ
48сегодня, 09:57
Пьянич о Ямале: «Когда я был в «Барсе», его уже называли будущей звездой. У Ламина необыкновенный талант, его нужно защищать»
5сегодня, 09:43
Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»
8сегодня, 08:27
«Химки» объявили об уходе Панченко из клуба
17сегодня, 08:13
«МЮ» и «Дортмунду» интересен вратарь Бельгии U21 и «Антверпена» Ламменс
5сегодня, 07:56
Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»
10сегодня, 07:39
«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу, но дрогнули. Для нейтрального болельщика это здорово». Канчельскис об РПЛ
11сегодня, 07:24
«Лацио» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:51
Рекомендуем