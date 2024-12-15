Кечинов назвал Станковича лучшим тренером РПЛ в первой части сезона: «Спартак» показал, что будет до конца бороться за золото»
Валерий Кечинов назвал Деяна Станковича лучшим тренером осенней части Мир РПЛ.
«Спартак» под руководством сербского специалиста занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 турах. У лидирующих «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.
«Станкович – лучший тренер первой части РПЛ. Исхожу из результатов «Спартака» и концовки сезона у команды перед зимней паузой, которая предопределила успех Станковича.
Красно-белые показали, что будут бороться до конца за золотые медали, отсюда выбор в пользу сербского специалиста», – сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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