Малышев заявил, что у «Спартака» нет предложений по Угальде: «Но чувствуем, что футболист вызывает интерес. Вероятность ухода минимальна, надеюсь»

Олег Малышев заявил об отсутствии предложений по Манфреду Угальде.

Нападающий «Спартака» является лучшим бомбардиром этого сезона Мир РПЛ, забив 15 голов в 18 матчах.

– По шорт-листам – насколько велики будут перемены в команде?

– Мы ведем работу, готовим варианты, а далее будем работать по ним совместно со спортивным директором.

– В декабре было много инсайдов из европейских медиа о том, что клубы АПЛ готовы купить Манфреда Угальде. Как на самом деле, есть ли предложения по нему?

– Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа.

– Как оцените вероятность ухода Угальде?

– Я надеюсь, что она минимальна, – сказал генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .