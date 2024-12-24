Малышев заявил, что у «Спартака» нет предложений по Угальде: «Но чувствуем, что футболист вызывает интерес. Вероятность ухода минимальна, надеюсь»
Олег Малышев заявил об отсутствии предложений по Манфреду Угальде.
Нападающий «Спартака» является лучшим бомбардиром этого сезона Мир РПЛ, забив 15 голов в 18 матчах.
– По шорт-листам – насколько велики будут перемены в команде?
– Мы ведем работу, готовим варианты, а далее будем работать по ним совместно со спортивным директором.
– В декабре было много инсайдов из европейских медиа о том, что клубы АПЛ готовы купить Манфреда Угальде. Как на самом деле, есть ли предложения по нему?
– Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа.
– Как оцените вероятность ухода Угальде?
– Я надеюсь, что она минимальна, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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