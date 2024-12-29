Александр Филимонов назвал трех экс-игроков, готовых тренировать «Спартак».

«Карпин, Аленичев, может быть, Черчесов. Эта тройка основная, которая может «Спартак» к чему-то привести», — сказал бывший вратарь красно-белых.

Напомним, Карпин, Аленичев и Черчесов уже тренировали «Спартак» ранее в разные годы.