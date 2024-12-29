Филимонов о том, кто мог бы тренировать «Спартак»: «Карпин, Аленичев, может быть, Черчесов. Эта тройка может привести клуб к чему-то»
Александр Филимонов назвал трех экс-игроков, готовых тренировать «Спартак».
«Карпин, Аленичев, может быть, Черчесов. Эта тройка основная, которая может «Спартак» к чему-то привести», — сказал бывший вратарь красно-белых.
Напомним, Карпин, Аленичев и Черчесов уже тренировали «Спартак» ранее в разные годы.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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