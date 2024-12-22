Нигматуллин об уходе из «Спартака»: «Была конкуренция с Филимоновым, а мне хотелось быть первым номером. Когда поступил звонок от Семина, Романцев пошел навстречу и отпустил»
Руслан Нигматуллин рассказал о причине перехода из «Спартака» в «Локомотив».
– Почему перешли из «Спартака» в «Локомотив»?
– У нас была конкуренция с Александром Филимоновым. То я играл, то он. Мне такой расклад не подходил. Хотелось быть первым номером.
И когда поступил звонок от Юрия Павловича Семина с приглашением от железнодорожников, Олег Иванович Романцев пошел мне навстречу и отпустил. И я с первого же сезона в составе красно-зеленых ощутил себя в своей тарелке, заиграл и провел четыре прекрасных года, – сказал бывший вратарь сборной России.
Руслан Нигматуллин: «В 90-х все команды сотрудничали с «братками», кажется. Пришлось расторгнуть контракт с «КАМАЗом» через КДК, но я пошел в «Спартак» за мечтой»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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