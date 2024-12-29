«Ботафого» сделал предложение о трансфере Бителло. Хавбек «Динамо» согласен на переход
По данным Globo Esporte, бразильский клуб получил согласие со стороны игрока и его окружения, и теперь необходимо согласовать переход с «Динамо».
Полузащитник перешел в «Динамо» из «Гремио» за 10 млн евро – «Ботафого», вероятно, придется заплатить близкую к этой сумму, чтобы обеспечить подписание. Однако утверждается, что ранее бело-голубые отклонили предложение другой бразильской команды на 12 миллионов евро. В связи с этим в клубе осознают, что им придется заплатить больше этой цены.
Отмечается, что полузащитник мечтает играть в сборной Бразилии.
Действующий контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
В текущем сезоне Мир РПЛ бразилец провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
Агент Бителло: «Уход из «Динамо» возможен. Не думали, что конфликт затянется»
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